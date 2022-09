L'UEFA veut organiser une nouvelle compétition loufoque

La suite après cette publicité

Décidément, du côté de l'UEFA, on aime bien les grands travaux. Entre la création récente de la Conference League et la réforme totale de la Ligue des Champions à partir de la saison 2024/2025, l'organisation qui régit le football européen n'hésite pas à remodeler ses différents tournois pour tenter de les rendre plus attractifs et intéressants.

Voilà que selon The Guardian, l'UEFA souhaite maintenant remodeler complètement la Supercoupe d'Europe. Actuellement, il s'agit d'un choc estival entre le vainqueur de la Ligue des Champions et celui de l'Europa League. Cette saison, elle a été remportée par le Real Madrid, facilement venu à bout de Francfort. Mais à l'avenir, il devrait y avoir bien plus d'équipes.

Un invité surprise

Un format de Final Four est ainsi à l'étude, avec quatre équipes donc, avec des demies et une finale. Un peu comme ce qui avait été fait en Ligue des Champions lors de la saison du covid, ou ce qui a été mis en place en Espagne pour la Supercoupe locale. Seulement, l'UEFA veut ouvrir ses frontières, puisqu'en plus du gagnant de la plus prestigieuse des compétitions européennes, on inviterait aussi le vainqueur de la Conference League ainsi que... le vainqueur de la MLS.

Surtout, ce tournoi serait délocalisé en terres américaines, d'où la présence du vainqueur du championnat étasunien. Une façon d'obtenir de nouveaux revenus et d'exporter la compétition dans un marché potentiellement très intéressant pour l'UEFA. Reste cependant à voir ce qu'en penseront les principaux concernés, les joueurs, qui doivent déjà faire face à un calendrier infernal...