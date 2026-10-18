Real Madrid : le nouveau golazo de Kylian Mbappé

C’est une belle affiche de Liga qui se tient au Bernabéu actuellement, où le Real Madrid accueille le Séville FC. Les Merengues ont pris l’avantage avec un golazo d’Arda Güler, auteur d’une superbe frappe sous la barre pour ouvrir le score.

La suite après cette publicité

😱 | ENCHAÎNEMENT EXCEPTIONNEL DE KYLIAN MBAPPÉ ! 🤯 Le Real Madrid mène 2 buts à 0 grâce à ce but du français ! 🇫🇷⭐️ La suite après cette publicité Suivez la rencontre en direct sur DAZN. 📲 #LALIGA #RealMadridSevilla https://t.co/wJ0tlK3l3q— DAZN France (@DAZN_FR) October 18, 2026

La suite après cette publicité

Et Kylian Mbappé a lui aussi voulu se mêler à la fête. Après une superbe roulette pour contrôler le ballon, le Français a mystifié Vlachodimos pour signer le 2-0 madrilène. Superbe enchaînement du Bondynois !