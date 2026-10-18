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Liga

Real Madrid : le nouveau golazo de Kylian Mbappé

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Kylian Mbappé dans les bras de Fede Valverde @Maxppp
Real Madrid 3-0 Séville

C’est une belle affiche de Liga qui se tient au Bernabéu actuellement, où le Real Madrid accueille le Séville FC. Les Merengues ont pris l’avantage avec un golazo d’Arda Güler, auteur d’une superbe frappe sous la barre pour ouvrir le score.

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Et Kylian Mbappé a lui aussi voulu se mêler à la fête. Après une superbe roulette pour contrôler le ballon, le Français a mystifié Vlachodimos pour signer le 2-0 madrilène. Superbe enchaînement du Bondynois !

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