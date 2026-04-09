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Ligue des Champions

LdC : Alvaro Arbeloa juge l’arbitrage de Barça-Atlético

Par Maxime Barbaud
1 min.
Álvaro Arbeloa @Maxppp
Barcelone 0-2 Atlético

Le Barça est fou de rage après l’arbitrage de son quart de finale aller de Ligue des Champions contre l’Atlético de Madrid, au point d’envisager de porter plainte. Plusieurs décisions ont fait polémique en Espagne, surtout la fameuse main de Marc Pubill qui, si elle avait été signalée, lui aurait coûté un second avertissement et un penalty concédé. C’est le sujet du jour chez nos voisins.

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Mais Alvaro Arbeloa se tient loin de cela, lui qui a été interrogé à ce sujet en conférence de presse avec le Real Madrid ce jeudi. «Je ne souhaite pas m’engager dans ce genre d’analyse. Nous avons déjà constaté les conséquences du week-end dernier, et de la situation qui perdure depuis plusieurs semaines. Mon opinion est claire et je la maintiens : c’est ce que je constate semaine après semaine.» Une réponse de Normand.

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