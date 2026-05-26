AC Milan : Zlatan Ibrahimović dans le viseur des supporters

La crise s’intensifie à l’AC Milan, où la fin de saison catastrophique a provoqué une véritable onde de choc en interne comme dans les tribunes. Au lendemain d’une désillusion majeure dans la course à la Ligue des Champions, la direction a acté une vaste réorganisation, marquée par le départ immédiat de plusieurs cadres du club, dont l’entraîneur Massimiliano Allegri. Mais au-delà des décisions sportives, c’est surtout une figure emblématique qui cristallise désormais les tensions : Zlatan Ibrahimović, aujourd’hui dans l’organigramme du club, se retrouve directement visé par une partie des supporters.

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Devant le siège de Casa Milan, la colère des tifosi a éclaté au grand jour, avec des messages particulièrement explicites réclamant un changement total de direction. Dans un climat électrique, certains groupes ultras estiment que même Ibrahimović doit quitter ses fonctions immédiatement, symbole selon eux d’un cycle arrivé à bout de souffle. Une contestation forte qui s’ajoute au séisme déjà provoqué par les licenciements en cascade annoncés par le club, et qui illustre l’ampleur de la fracture entre la direction milanaise et sa base de supporters.