Fabio Grosso à l’OL, c’est fait !

Cette fois, l’affaire semble entendue. Libre de tout contrat depuis son départ de Frosinone ce été, Fabio Grosso (45 ans) va succéder à Laurent Blanc sur le banc de l’Olympique Lyonnais. Ce matin, la Gazzetta dello Sport indiquait que les négociations avec la direction lyonnaise n’étaient pas facile, mais que le technicien italien était attendu dans la capitale des Gaules demain.

Le plan évoqué était le suivant : Grosso débarque à Lyon vendredi, prend le temps de redécouvrir la cité rhodanienne dans laquelle il a vécu entre 2007 et 2009, avant d’assister dimanche soir au match entre l’OL et Le Havre. Et c’est bien ce qu’il va se passer si l’on en croit les dernières informations de L’Équipe.

Grosso arrive avec plusieurs adjoints

Le quotidien affirme qu’un accord définitif a été trouvé ce jeudi matin entre les parties prenantes et que le Transalpin va bien atterrir en France demain. Il pourrait même être présenté aux médias lundi prochain. Un temps intéressé par Gennaro Gattuso, John Textor a fini par écouter ses conseillers, avant de privilégier la piste Grosso. Ce dernier n’arrivera d’ailleurs pas seul à Lyon.

Le journal explique qu’il devrait être accompagné de quatre ou cinq adjoints. Conséquence : Rémy Vercoutre (entraîneur des gardiens) serait le seul membre du staff actuel à être conservé. Pas question toutefois de mettre les autres membres à la porte. Ils pourraient être recasés dans l’un des clubs de la galaxie Eagle, a priori Molenbeek.