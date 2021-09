LaLiga répond fermement au Barça, au Real et à l'Athletic Bilbao

Alors que le Real Madrid, le FC Barcelone et l'Athletic Bilbao ont fermement contesté l'accord passé entre la Liga et CVC, la réponse de l'entité présidée par Javier Tebas ne s'est pas fait attendre. Via un communiqué, l’institution a montré sa stupéfaction face à la contestation formulée par les trois clubs et a tenu à se défendre.

«Il est surprenant qu’ils contestent une partie de ce qu’ils ne connaissent pas encore et plus encore quand il a déjà été précisé que ces trois clubs (FC Barcelone, Real Madrid et Athletic Club) ne serait pas affecté économiquement et vont seulement bénéficier de la croissance de LaLiga dans les années à venir.» Dans un autre point du communiqué, la réponse de la Liga prend même des allures de tacle adressé à ces trois formations : «les trois clubs contestent quelque chose qui ne les affecte pas directement, au contraire, ces clubs bénéficieront de la croissance de la LaLiga en tant que compétition, laissant en évidence que ce qu’ils ne veulent pas, c’est l’expansion et la croissance du reste des clubs.» À bon entendeur.