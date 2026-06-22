CdM 2026 : le match France-Irak menacé par de violents orages à Philadelphie

La rencontre entre la France et l’Irak, programmée ce lundi soir à Philadelphie (23h heure française), est désormais sérieusement menacée par les conditions météorologiques. Les prévisions annoncent un épisode orageux particulièrement intense sur la ville américaine, avec des risques de fortes pluies. Un scénario qui inquiète déjà les organisateurs à quelques heures du coup d’envoi selon CBS News.

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Les autorités locales ont d’ailleurs déclenché une alerte météo en raison de la dégradation attendue, avec la possibilité de phénomènes violents incluant rafales, éclairs et même risques de crues soudaines. Aux États-Unis, la réglementation est stricte : la moindre zone électrique à proximité du stade peut entraîner une interruption immédiate d’au moins 30 minutes, rallongeant potentiellement considérablement la durée de la rencontre. Un précédent lors d’une compétition récente avait déjà vu plusieurs matchs fortement perturbés par ce type de conditions extrêmes.