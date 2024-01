AS Roma : Tiago Pinto quittera son poste de directeur sportif en février

C’est la fin d’une aventure pour Tiago Pinto à l’AS Roma. En effet, le club de la capitale italienne vient d’annoncer que le directeur sportif portugais quittera son poste le 3 février prochain, soit dans exactement un mois. Arrivé il y a trois ans pour diriger la politique sportive giallorossa, le dirigeant de 39 ans aura réussi notamment à enrôler José Mourinho à la tête de l’équipe première, vainqueure de la Ligue Europa Conference en 2022 avant de tomber en finale de la C3 l’année suivante. «L’AS Roma exprime sa gratitude à Tiago Pinto pour son dévouement inébranlable et son travail acharné au cours des trois dernières années et lui souhaite bonne chance pour l’avenir», peut-on lire dans le communiqué de l’ASR.

La suite après cette publicité

«Après trois ans, je considère que mon cycle à la Roma est terminé et, alors que je me prépare à partir, je voudrais remercier tous ceux qui ont rendu spécial mon séjour dans ce Club et dans cette ville : en premier lieu la famille Friedkin, qui m’a permis de vivre une expérience unique et de servir un club historique, dans un pays où le football est passion et tradition, a déclaré le principal intéressé. Je voudrais également exprimer ma gratitude aux entraîneurs, aux joueurs, aux collaborateurs et à toutes les personnes qui m’ont soutenu dans la rénovation de l’espace sportif", a poursuivi Tiago Pinto, "Ensemble, nous avons partagé la responsabilité et le privilège de travailler pour un bien précieux, qui est la Roma elle-même.»