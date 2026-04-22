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Paul Pogba : «Kylian Mbappé a été le meilleur joueur de la saison»

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Kylian Mbappé @Maxppp

Sifflé par une partie des supporters du Real Madrid hier soir face à Alavés en Liga, Kylian Mbappé (27 ans) est toujours considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète foot. Paul Pogba en est certain, KM10 a encore de belles choses à accomplir. C’est ce qu’il a confié dans le podcast de Rio Ferdinand.

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« Y a-t-il plus à venir de la part de Kylian Mbappé ? Gagner le Ballon d’Or, ce n’est qu’une question de timing. Pour moi, il a été le meilleur joueur toute la saison. Maintenant, il marque même plus de buts qu’avant. Il a marqué plus de buts que Cristiano Ronaldo et Ronaldo Nazario lors de sa première saison au Real Madrid. Il ne peut que monter plus haut, je ne suis pas surpris. » Ferdinand lui a ensuite avoué qu’il n’a jamais trouvé Mbappé aussi bon qu’avec Pogba en sélection et inversement. Le milieu a répondu : « on se comprend. Parfois, je rate mon tir sur le ballon et il y arrive quand même, il est tellement rapide. Je connais les courses qu’il fait. » Pourtant, Mbappé devra faire sans Pogba cet été.

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