Paul Pogba : «Kylian Mbappé a été le meilleur joueur de la saison»
Sifflé par une partie des supporters du Real Madrid hier soir face à Alavés en Liga, Kylian Mbappé (27 ans) est toujours considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la planète foot. Paul Pogba en est certain, KM10 a encore de belles choses à accomplir. C’est ce qu’il a confié dans le podcast de Rio Ferdinand.
« Y a-t-il plus à venir de la part de Kylian Mbappé ? Gagner le Ballon d’Or, ce n’est qu’une question de timing. Pour moi, il a été le meilleur joueur toute la saison. Maintenant, il marque même plus de buts qu’avant. Il a marqué plus de buts que Cristiano Ronaldo et Ronaldo Nazario lors de sa première saison au Real Madrid. Il ne peut que monter plus haut, je ne suis pas surpris. » Ferdinand lui a ensuite avoué qu’il n’a jamais trouvé Mbappé aussi bon qu’avec Pogba en sélection et inversement. Le milieu a répondu : « on se comprend. Parfois, je rate mon tir sur le ballon et il y arrive quand même, il est tellement rapide. Je connais les courses qu’il fait. » Pourtant, Mbappé devra faire sans Pogba cet été.
En savoir plus sur
Les joueurs du Real Madrid sifflés par leurs supporters, Vinicius et Endrick ne veulent pas de Neymar
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer