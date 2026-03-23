Les chiffres fous du piratage dans le foot français

À l’occasion de la conférence « Du péril sportif au trouble à l’ordre public : la course contre le piratage », organisée par l’Association pour la Protection des Programmes Sportifs (APPS) à Roland-Garros, plusieurs chiffres ont mis en lumière l’ampleur du piratage qui touche le football français. La Ligue 1 apparaît de très loin comme la compétition la plus piratée en France, loin devant les autres championnats européens. Selon les données présentées lors des tables rondes par Douglas Lowenstein de LFP Media, 54 % des personnes qui regardent du football reconnaissent avoir déjà piraté des rencontres de Ligue 1. Plus globalement, 59 % des fans déclarent avoir déjà suivi le championnat français par des moyens non officiels, soit environ deux millions de personnes.

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Les raisons avancées par les spectateurs sont principalement économiques. Le prix des abonnements aux diffuseurs reste l’argument le plus fréquemment cité pour justifier le recours au piratage, tandis que 18 % des fans affirment refuser tout simplement de payer pour regarder des matchs. Pour les acteurs du secteur, l’impact financier est colossal et ces pratiques représenteraient un manque à gagner de plusieurs centaines de millions d’euros pour l’écosystème du football français. Un phénomène qui dépasse désormais la simple question des droits audiovisuels et que les autorités et les ayants droit considèrent de plus en plus comme un enjeu de sécurité et d’ordre public.