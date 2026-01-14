BL : le Bayern vient à bout de Cologne, Leipzig et Hoffenheim tiennent le rythme
Cette 17e journée de Bundeslige placée en milieu de semaine n’a pas été de tout repos pour le Bayern Munich. En déplacement du côté de Cologne, le leader du championnat a d’abord été mené par un but de Maina (41e). L’égalisation est rapidement intervenue grâce à Gnabry sur un service d’Olise (45e+5) mais la victoire a mis un certain temps à se dessiner. Deux buts inscrits par Min-Jae (71e) et Karl (84e) en fin de match ont permis aux Bavarois de l’emporter 3-1 et de prendre 11 points d’avance sur le dauphin, le Borussia Dortmund.
Les deux rencontres du soir ont aussi souri aux équipes du haut de tableau. Hoffenheim n’a pas fait de détails en cognant le Borussia Mönchengladbach 5-1 avec notamment un triplé de Kramaric. La formation de Christian Ilzer gagne une place au classement et passe 5e, à deux petites longueurs de la 3e place qu’occupe le RB Leipzig. Les troupes d’Ole Werner n’ont pas tremblé non plus ce soir lors de la réception de Fribourg. Ils l’emportent 2-0 avec des buts signés Orban et Romulo Cardoso.
Les résultats des matchs de 20h30 :
Cologne 1 - 3 Bayern Munich : Maina (41e) ; Gnabry (45e+5), Min-Jae (71e), Karl (84e)
Hoffenheim 5 - 1 Borussia Mönchengladbach : Kramaric (22e sp, 45e+1, 45e+4), Lemperle (24e), Moerstedt (77e) ; Machino (69e)
RB Leipzig 2 - 0 Fribourg : Orban (53e), Romulo Cardoso (56e)
