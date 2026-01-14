Menu Rechercher
Commenter
Bundesliga

BL : le Bayern vient à bout de Cologne, Leipzig et Hoffenheim tiennent le rythme

Par Maxime Barbaud
1 min.
Lennart Karl avec le Bayern Munich @Maxppp
Cologne 1-3 Bayern Munich

Cette 17e journée de Bundeslige placée en milieu de semaine n’a pas été de tout repos pour le Bayern Munich. En déplacement du côté de Cologne, le leader du championnat a d’abord été mené par un but de Maina (41e). L’égalisation est rapidement intervenue grâce à Gnabry sur un service d’Olise (45e+5) mais la victoire a mis un certain temps à se dessiner. Deux buts inscrits par Min-Jae (71e) et Karl (84e) en fin de match ont permis aux Bavarois de l’emporter 3-1 et de prendre 11 points d’avance sur le dauphin, le Borussia Dortmund.

La suite après cette publicité

Classement général Bundesliga

# Équipe Pts J DIF G N D BP BC
1 Logo Bayern Munich Bayern Munich 47 17 +53 15 2 0 66 13
2 Logo Dortmund Dortmund 36 17 +17 10 6 1 32 15
3 Logo Leipzig Leipzig 32 16 +13 10 2 4 32 19
4 Logo Stuttgart Stuttgart 32 17 +7 10 2 5 32 25
5 Logo Hoffenheim Hoffenheim 30 16 +13 9 3 4 34 21
Voir le classement complet

Les deux rencontres du soir ont aussi souri aux équipes du haut de tableau. Hoffenheim n’a pas fait de détails en cognant le Borussia Mönchengladbach 5-1 avec notamment un triplé de Kramaric. La formation de Christian Ilzer gagne une place au classement et passe 5e, à deux petites longueurs de la 3e place qu’occupe le RB Leipzig. Les troupes d’Ole Werner n’ont pas tremblé non plus ce soir lors de la réception de Fribourg. Ils l’emportent 2-0 avec des buts signés Orban et Romulo Cardoso.

Les résultats des matchs de 20h30 :

Cologne 1 - 3 Bayern Munich : Maina (41e) ; Gnabry (45e+5), Min-Jae (71e), Karl (84e)

La suite après cette publicité

Hoffenheim 5 - 1 Borussia Mönchengladbach : Kramaric (22e sp, 45e+1, 45e+4), Lemperle (24e), Moerstedt (77e) ; Machino (69e)

RB Leipzig 2 - 0 Fribourg : Orban (53e), Romulo Cardoso (56e)

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Bundesliga
Bayern Munich
Leipzig

En savoir plus sur

Bundesliga Bundesliga
Bayern Munich Logo Bayern Munich
Leipzig Logo RB Leipzig
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier