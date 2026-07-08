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Coupe du Monde

Newcastle : Bruno Guimarães force son transfert vers Arsenal

Le dossier Bruno Guimarães pourrait bien s’accélérer dans les prochains jours puisque le milieu brésilien a fait savoir à Newcastle qu’il souhaitait rejoindre Arsenal, coûte que coûte.

Par Hanif Ben Berkane
2 min.
Bruno Guimarães avec Newcastle @Maxppp

Éliminé dès les huitièmes de finale de la Coupe du Monde avec le Brésil face à la Norvège, Bruno Guimarães a néanmoins confirmé son talent durant le tournoi. Indiscutable sous les ordres de Carlo Ancelotti, le milieu de terrain de 28 ans a disputé l’intégralité des rencontres de la Seleção avant la sortie prématurée des siens, tout en délivrant quatre passes décisives. Des performances qui n’ont fait que renforcer sa cote sur le marché, alors que plusieurs grands clubs européens suivent sa situation depuis de nombreux mois, Arsenal en tête.

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Et selon The Athletic, le dossier connaît un tournant majeur. Le Brésilien a fait savoir à Newcastle United qu’il souhaitait quitter les Magpies afin de rejoindre les Gunners. Les champions d’Angleterre continuent de négocier ces derniers jours et seraient prêts à investir environ 70 millions d’euros, pour convaincre les pensionnaires de St James Park. Une première approche verbale, inférieure à ce montant, avait déjà été rejetée au mois de juin, Newcastle refusant alors catégoriquement d’envisager un départ de son capitaine.

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Bruno Guimarães a demandé à quitter le club

Malgré cette volonté affichée du joueur, les négociations s’annoncent encore complexes. Aucun contact officiel n’a, pour l’instant, eu lieu entre les deux clubs et Newcastle continue de répéter que Bruno Guimarães n’est pas à vendre. L’ancien Lyonnais est encore lié aux Magpies pour deux saisons, tandis que sa clause libératoire de 117 millions d’euros a expiré depuis l’été dernier. Mais après les ventes d’Anthony Gordon au FC Barcelone et de Sandro Tonali à Tottenham, le club anglais pourrait finalement revoir sa position si une offre importante venait à arriver.

En parallèle, Newcastle prépare déjà l’après-Guimarães. Toujours selon The Athletic, les dirigeants anglais travaillent sur plusieurs pistes pour renforcer leur entrejeu en cas de départ du Brésilien. L’international sénégalais de l’AS Monaco Lamine Camara, suivi de longue date, figure parmi les priorités, tout comme Kevin Danois, le milieu d’Auxerre. De son côté, Arsenal espère profiter de la volonté du joueur pour faire plier Newcastle et s’offrir un renfort de tout premier plan afin de défendre son titre en Premier League et poursuivre ses ambitions européennes.

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