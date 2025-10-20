Manchester City : la sortie médiatique exceptionnelle de Pep Guardiola sur Rayan Cherki

Manchester City et Pep Guardiola aiment Rayan Cherki. Après avoir déboursé 42,5 M€ (dont 6 M€ de bonus) pour recruter le prodige de l’Olympique Lyonnais l’été dernier, les Cityzens lui ont donné le numéro 10 d’une des légendes du club, Sergio Agüero. Entre-temps, le milieu offensif français de 22 ans sortait d’une Coupe du Monde des Clubs honorable (1 but et 1 passe décisive en 4 rencontres) pour ses premières minutes sous ses nouvelles couleurs.

La suite a été moins favorable pour le Français. Après trois matches de Premier League, Cherki a été victime d’une déchirure du quadriceps à la fin du mois d’août avec son club. Une blessure qui l’a privé du premier rassemblement de l’équipe de France de la saison et qui l’a tenu éloigné des terrains durant deux mois. Avant-hier, Rayan Cherki a fait son retour à la compétition en disputant les cinq dernières minutes du match contre Everton (2-0). Un come-back qui n’est pas passé inaperçu en raison de la métamorphose physique du joueur. Une excellente nouvelle pour Pep Guardiola.

«Rayan est l’un des joueurs les plus talentueux que j’aie jamais vus dans ma carrière»

Demain soir, Cherki pourrait en effet bénéficier d’un temps de jeu un peu plus conséquent à l’occasion du match de Ligue des Champions contre Villarreal. Car son coach est fou de lui. « Rayan est l’un des joueurs les plus talentueux que j’aie jamais vus dans ma carrière… il est au sommet. La question est de savoir comment il s’intègre et comment il doit lire les actions. Il a bien commencé lors de la Coupe du Monde des Clubs, mais il a ensuite eu quelques semaines de repos », a-t-il lâché en conférence de presse ce lundi soir. De retour à la compétition face à Everton, l’ancien Gone n’a joué que quelques minutes, mais son coach est totalement sous son charme.

« La plupart du temps, lorsque le ballon lui parvient, la situation devient meilleure. Mais il n’est pas toujours nécessaire de faire des choses exceptionnelles, il suffit de jouer au football. C’est un joueur qui ne ressent pas la pression. Il est comme un joueur de rue. Il veut le ballon quand il ne l’a pas. Il a besoin d’un peu de temps, car dans le football, on apprend à jouer avec ses coéquipiers. Ce type de joueurs est intelligent. Ils voient tout. » Une salve d’éloges qui ne manquera pas de faire plaisir à l’international tricolore. Et ce n’est pas à Lyon que l’on démentira les propos de l’entraîneur de Manchester City.