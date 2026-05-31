Mercato : Al-Ittihad entre dans la course pour Ibrahima Konaté !

Après cinq saisons passées à Liverpool, Ibrahima Konaté s’apprête à tourner une page importante de sa carrière. Arrivé en 2021 en provenance du RB Leipzig contre 40 millions d’euros, l’international français (27 sélections) a disputé 183 rencontres sous le maillot des Reds, remportant une Premier League, une FA Cup et deux Carabao Cup et disputant une finale de Ligue des Champions. Malgré les multiples tentatives de la direction des Reds pour le prolonger, le défenseur de 27 ans a choisi de ne pas étendre son contrat, qui expire le 30 juin prochain.

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Une décision qui place ainsi le natif de Paris au centre de nombreuses convoitises. Longtemps associé au Real Madrid et évoqué aussi du côté du Bayern Munich ou encore du PSG, Ibrahima Konaté dispose de plusieurs options prestigieuses pour la suite de sa carrière. Selon nos informations, Al-Ittihad s’est positionné sur le dossier. Le club saoudien apprécie énormément le profil du Français et surveille de près sa situation contractuelle, conscient de l’opportunité rare que représente un joueur de ce calibre disponible libre.

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Al-Ittihad avance dans le flou

Pour autant, l’opération est loin d’être simple pour la formation de Djeddah. Al-Ittihad sort d’une saison particulièrement décevante avec une 5e place en Saudi Pro League, bien loin des attentes fixées. À cela s’ajoute une instabilité importante en coulisses. Sergio Conceição souhaite quitter le club et son départ semble désormais se préciser. Dans le même temps, plusieurs changements pourraient intervenir dans l’organigramme, avec notamment l’arrivée d’un nouveau directeur sportif pour remplacer Ramón Planes et qui sera chargé de redéfinir la stratégie sportive du club saoudien.

Dans ce contexte, Al-Ittihad sait que ce ne sera pas facile de présenter un projet parfaitement structuré à Ibrahima Konaté. Le club saoudien conserve toutefois l’ambition de frapper fort sur le marché et considère le Français comme une cible prioritaire pour renforcer sa défense. Reste à présent à savoir si les dirigeants saoudiens parviendront à clarifier rapidement leur situation sportive afin de convaincre le joueur formé à Sochaux, qui ne risque pas de manquer de sollicitations à quelques semaines de son départ officiel de Liverpool.