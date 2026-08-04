Aston Villa s’attaque à une cible polémique pour l’après-Digne

Alors que Lucas Digne se rapproche toujours plus du PSG, Aston Villa s’intéresse de près, selon The Athletic, à Matteo Ruggeri pour renforcer son couloir gauche et apporter une concurrence à Ian Maatsen. Le profil du latéral italien de 24 ans correspond parfaitement aux critères physiques recherchés par les dirigeants de Villa. Après une saison pleine à l’Atlético de Madrid bouclée avec 47 apparitions et 7 passes décisives, l’ancien joueur de l’Atalanta fait partie d’une liste restreinte de cibles, alors que des discussions ont déjà été engagées entre les parties.

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Le dossier reste toutefois sous tension en raison de vives controverses hors terrain. À la fin du mois de juin, des captures d’écran et des extraits vidéos diffusés sur les réseaux sociaux ont accusé le défenseur d’avoir rémunéré une femme pour obtenir des enregistrements vocaux contenant des propos racistes, sexuels et blasphématoires. Ce scandale a suscité un important tollé en Italie et en Espagne, fragilisant sa situation au sein du club madrilène et poussant les clubs intéressés à évaluer scrupuleusement l’impact d’un tel recrutement. Affaire à suivre…