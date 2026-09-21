L’Espagne blinde Luis de la Fuente jusqu’en 2032

Champion d’Europe en 2024 et champion du Monde en 2026, Luis de la Fuente réalise un parcours parfait ou presque à la tête de la sélection espagnole depuis son arrivée en 2023. S’offrant également une Ligue des Nations en 2023 et finaliste de l’édition 2025, il a remis l’Espagne au sommet du football international. C’est pour cela que sa prolongation devenait un dossier prioritaire.

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🔴 La Junta Directiva de la @RFEF aprueba la renovación de Luis de la Fuente hasta 2032.



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Sous contrat jusqu’en 2028 avec le prochain Euro comme échéance, il a ainsi été blindé jusqu’en juin 2032. En effet, la fédération voulait qu’il soit l’homme du projet pour la Coupe du Monde 2030 qui sera coorganisée par l’Espagne et il sera lié également pour l’Euro 2032. Le conseil d’administration de la RFEF a approuvé cela ce lundi.