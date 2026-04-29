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Ligue des Champions

Atlético : le président n’a pas peur d’Arsenal

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Florentino Perez @Maxppp
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Après le match spectaculaire entre le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich hier soir, beaucoup espèrent que ce duel entre l’Atlético de Madrid et Arsenal sera tout aussi passionnant. Au vu du style des deux équipes, forcément, la tendance est plutôt au pessimisme, mais ce qui est sûr, c’est que Colchoneros et Gunners comptent bien disputer cette finale. Le président de l’Atlético Enrique Cerezo se veut confiant.

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« Je pense que ça va être équilibré. Ce genre de match, généralement une équipe domine sur une période, puis l’autre ensuite. Il faut espérer que nos joueurs restent concentrés, qu’ils fassent ce qu’ils doivent faire et qu’ils mettent deux buts, et comme ça on rentre à la maison. On espère que ça sera une belle nuit. Moi je n’ai peur de rien », a-t-il expliqué. Le message est passé.

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