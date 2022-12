Amical : Deiver Machado porte le RC Lens face au Havre

À 10 jours de la reprise du championnat de France, les joueurs du RC Lens retrouvaient le stade Bollaert-Delelis et leurs supporters, ce samedi, à l’occasion d’un match amical face au Havre, leader de Ligue 2. Avant de retrouver l'OGC Nice le 29 décembre prochain, les hommes de Franck Haise voulaient donc faire le plein de confiance.

La suite après cette publicité

Mission réussie pour l'actuel dauphin du PSG. Portés par le doublé de Deiver Machado en première période (10e, 24e) et une réalisation de Lois Openda dans les derniers instants, les Sang et Or n'ont pas tremblé pour venir à bout du club normand (3-0). Une nouvelle victoire pour les Nordistes après le succès glané face à Montpellier à Marbella.