Tigres : André-Pierre Gignac juge la première saison de Florian Thauvin

Auteur de 18 buts et 4 passes décisives en 32 matches toutes compétitions confondues la saison dernière, André-Pierre Gignac continue de rayonner sous le maillot des Tigres. Rejoint l'été dernier par Florian Thauvin, son ancien coéquipier à l'Olympique de Marseille, le natif de Martigues a d'ailleurs donné son avis sur la première saison de l'Orléanais en terres mexicaines. Et à en croire les propos d'APG, présent sur les ondes de RMC dans l'émission Rothen s'enflamme, tout est une question d'adaptation.

«Le premier match avec nous, il était bien, il avait du gaz. Lors d'un match (contre les Pumas de Mexico le 25 septembre, ndlr), à la 15e minute, il se pète sur un sprint. Il faut savoir aussi que, un match sur deux, on joue à un horaire différent, que les équipes choisissent. Par exemple, si tu joues contre les Pumas, à Mexico, c’est le dimanche, à midi, sous 40° et avec 1 500 mètres d’altitude. Tu as aussi des matchs à Mazatlàn où tu es au niveau de la mer avec un taux d’humidité de 90%. Donc l’adaptation est compliquée. Moi, quand je suis arrivé, je n’arrivais pas à respirer quand on jouait en altitude, il me fallait cinq minutes après un effort de 30 mètres. Mais Flo, il est là ! Il a faim. Il est heureux. Le talent, il l’a. Lors des matchs importants, il a été présent».