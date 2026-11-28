Abdallah Sima est entré dans l’histoire du RC Lens. Auteur d’un quintuplé retentissant face au SCO Angers, l’attaquant sénégalais est devenu le premier joueur du club à inscrire cinq buts dans un même match de Ligue 1 depuis Ahmed Oudjani. Ce dernier avait réalisé pareille performance contre le Racing de Paris, le 8 décembre 1963, avec six réalisations. Plus de 62 ans après, Sima a donc marché sur les traces d’une légende lensoise.

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Mais l’ancien attaquant de Brighton a aussi marqué l’histoire du championnat de France. Il est devenu le 17e joueur à inscrire un quintuplé en Ligue 1, selon le décompte historique retenu. Une performance rarissime, qui n’avait plus été réalisée depuis Carlos Eduardo avec l’OGC Nice face à Guingamp, le 26 octobre 2014. Sima a ainsi mis fin à plus de douze années d’attente et signé une soirée qui restera longtemps dans les mémoires du football lensois. Par ailleurs, il est également le deuxième de l’histoire au 21e siècle dans le championnat français.