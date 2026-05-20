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Real Madrid : Dani Carvajal a encore snobé Alvaro Arbeloa

Par Jordan Pardon
1 min.
Dani Carvajal avec le Real Madrid @Maxppp

Coéquipiers et même concurrents au Real Madrid jusqu’en 2016, Dani Carvajal et Alvaro Arbeloa ne partiront pas en vacances ensemble. Ces dernières semaines, la relation entre les deux hommes s’est nettement fragilisée, et encore plus depuis la titularisation surprise du jeune David Jimenez face à Valence en février, au préjudice du sextuple vainqueur de la Ligue des Champions, resté sur le banc.

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Selon les informations de la presse espagnole, Carvajal et Arbeloa ne s’adressent plus la parole, et le premier a même zappé son entraîneur ce mercredi soir. Il avait organisé un dîner d’adieux avec ses coéquipiers, mais sans même convier Arbeloa. Pour rappel, le Real Madrid a annoncé ces derniers jours que son joueur quitterait le club cet été.

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