PSG : Lionel Messi de retour à Paris plus tôt que prévu ?

Alors que le Paris Saint-Germain se déplace à Vannes, lundi, dans le cadre des 16es de finale de la coupe de France, le club de la capitale a communiqué, ce midi, son traditionnel point médical où Lionel Messi a donc été déclaré positif au Covid-19. Actuellement en Argentine, le natif de Rosario est donc très incertain pour la rencontre de Ligue 1 face à l'OL, prévue le 9 décembre prochain. En effet, tant que la Pulga n'a pas reçu de test négatif, elle ne peut faire son retour dans l'Hexagone mais selon les dernières informations de TyC Sports, les Parisiens pourraient compter sur le septuple Ballon d'Or plus tôt que prévu.

La suite après cette publicité

En effet, le média argentin précise tout d'abord que Leo Messi se porte bien malgré son résultat positif mais ajoute surtout que si le club parisien n'a, lui, communiqué qu'à partir de ce dimanche, la nouvelle n'est quant à elle pas aussi récente. De l’environnement de l'Argentin, ils ont ainsi confirmé à TyC Sports que la contagion était antérieure au Nouvel An, de sorte que lui et sa famille sont d'ores et déjà en isolement depuis plusieurs jours à Rosario. Dès lors, l'ex-Barcelonais pourrait bien effectuer son retour en France plus rapidement, à condition évidemment qu’il ait un résultat négatif au prochain test.