CAN 2025 : une affluence record déjà historique au Maroc

La CAN 2025 organisée au Maroc a déjà marqué l’histoire avant même son dénouement. À l’issue des quarts de finale, disputés ce samedi, la compétition a franchi un cap inédit avec 1 116 959 spectateurs cumulés dans les neuf stades hôtes selon 360 Sport. Un total jamais atteint en 35 éditions de la Coupe d’Afrique des Nations, confirmant l’engouement populaire exceptionnel autour de ce tournoi marocain, appelé à battre encore davantage de records avec les demi-finales, le match pour la troisième place et la finale à venir.

Si les rencontres du Maroc ont logiquement affiché complet au Complexe Moulay Abdellah de Rabat, d’autres affiches ont également attiré des foules impressionnantes à travers le pays. Plus de 40 000 spectateurs ont assisté à Égypte–Afrique du Sud à Agadir, plus de 41 000 à Sénégal–RDC à Tanger, tandis que Marrakech et Casablanca ont également vibré lors de chocs très suivis. Une réussite populaire qui souligne la qualité de l’organisation et l’attrait intact de la CAN sur le continent africain.