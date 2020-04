Le championnat de France à l'arrêt, que vont faire les autres pays du Big 5 ?

Depuis ce mardi, et en attendant les décisions prises par la Ligue de football professionnel (LFP), le football français a vu sa saison se terminer avec les mots d'Édouard Philippe, le Premier ministre français. Ainsi, la saison 2019-2020 de Ligue 1 et de Ligue 2 a fermé ses portes. Pour le moment, c'est le seul des cinq grands championnats (Angleterre, Allemagne, Italie, Espagne et donc France) a avoir pris cette décision. Comment vont maintenant réagir les autres nations et surtout les autres dirigeants de ces ligues ?

La suite après cette publicité

En Allemagne, tout semble prêt pour reprendre. Les clubs ont déjà repris le chemin de l'entraînement dans des conditions assez improbables et la reprise du championnat, même si tout n'est pas encore vraiment clair, est prévue pour le 9 ou le 16 mai prochain. En tout début de crise, certains joueurs et certains clubs s'étaient positionnés pour terminer la saison, mais ces voix ne se font désormais plus entendre. Tout semble bien parti pour une reprise prochaine.

Espagne, Angleterre, Italie, même combat

Dans les autres pays, c'est un peu différent. En Espagne, Javier Tebas, le patron de la Liga, n'a pas hésité une seconde à sortir la sulfateuse : « je ne comprends pas pourquoi il y aurait plus de danger à jouer au football à huis clos, avec toutes les mesures de précaution, qu'à travailler sur une chaîne de montage ou sur un bateau de pêche. À mon avis, la décision française est hâtive. S'il y a des secteurs économiques importants qui ne peuvent pas redémarrer, ils pourraient finir par disparaître. Cela pourrait arriver au football professionnel ». On peut donc imaginer que le ballon rond reprendra ses droits au Pays de Cervantès.

L'Italie a été le premier pays touché par le coronavirus dans le Big 5 et probablement le plus touché aussi. Ils ont été les premiers à suspendre leur championnat. Dans la Botte, la lutte fait rage. Le syndicat des joueurs s'invite en Une du Quotidiano Sportivo et du Corriere dello Sport. En résumé les représentants des joueurs ne sont pas contents du dernier décret du gouvernement de Giuseppe Conte permettant aux sports individuels de reprendre avant les sports collectifs. Le 30 mars dernier, nous vous expliquions qu'un arrêt définitif était déjà envisagé.

Dans le Royaume de la Reine Elizabeth II, la donne est encore différente. La Premier League est le championnat qui génère le plus d'argent et ce sera donc celui qui perdra le plus gros si rien ne reprenait. Ainsi, les dirigeants de la ligue anglaise tentent tout pour reprendre quitte à produire des scénarii totalement loufoques. Le Daily Express évoque la volonté des clubs d'effectuer 1000 tests par semaine, mais les médecins émettent des réserves sur ce genre de protocole. Dans The Times on apprend que ce vendredi, lors d'une réunion, certains clubs veulent se faire entendre pour ne pas reprendre le championnat évoquant un désavantage, pour les formations qui reçoivent, de jouer dans des stades vides. En fin, The Sun met en avant un médecin de la Fédération internationale de football (FIFA) qui veut qu'on arrête la saison. En d'autres termes, à part en Allemagne, et encore, nous ne sommes pas plus avancés.