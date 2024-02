Julian Nagelsmann n’a toujours pas digéré son départ du Bayern

Voilà un an que Julian Nageslamnn a quitté le Bayern Munich. Après quelques mois sans activité, celui qui était alors toujours lié contractuellement au Rerkordmeister malgré la venue de Thomas Tuchel à sa place a fini par retrouver un banc. La fédération allemande lui a confié les rênes de la sélection pour l’Euro qui se jouera chez elle cet été (14 juin - 14 juillet). Si cet objectif a de quoi être alléchant sur le papier, le technicien conserve un goût amer de son aventure inachevée en Bavière. «J’ai signé au Bayern dans le but de changer les choses. Il y a des clubs qui vous laissent le temps. Jürgen Klopp a passé cinq ans à Liverpool avant de devenir champion pour la première fois. Pep Guardiola n’a remporté le championnat qu’après sept ans. Au Bayern, les entraîneurs n’ont pas beaucoup de temps pour développer quelque chose», constate celui qui est resté sur le banc un peu plus d’une saison et demie.

Un état de fait qui vaut désormais pour son successeur. Thomas Tuchel quittera le Bayern à la fin de la saison, lui aussi après 18 mois compliqués. Durant ce long entretien au Spiegel, Nagelsmann s’est également défendu d’être parti faire du ski durant une trêve internationale. Les dirigeants bavarois y ont vu une forme de légèreté alors que l’équipe allait mal et se sont décidés à s’en séparer après cet épisode. «Ce n’était tout simplement pas vrai. J’étais comme d’habitude dans mon bureau de la Säbener Strasse (le centre d’entraînement du Bayern, ndlr) du lundi au mercredi. D’ailleurs, j’étais le seul, car aucun des responsables n’était là. J’ai ensuite poursuivi avec de courtes vacances du mercredi après-midi au vendredi matin. Cela a également été approuvé.» Des vérités qu’il contenait depuis un an, ce qui lui fait dire que «ce qui est communiqué au monde extérieur après une séparation n’a pas grand-chose à voir avec la réalité.»