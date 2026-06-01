Adam Ayari va signer son premier contrat pro au PSG

Maintenant que la finale de la Ligue des Champions est passée, le PSG va devoir se remettre au boulot. Le club de la Capitale se prépare notamment à un été chargé entre discussions pour des éventuelles prolongations, de possibles départs et, très certainement, de multiples arrivées. Pas seulement en équipe première, mais aussi chez les Titis du centre de formation. Alors que certains Titis pourraient quitter le club parisien cet été pour poursuivre leur carrière ailleurs, d’autres jeunes pousses du PSG ont choisi de rester dans la capitale française.

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C’est le cas tout particulièrement d’Adam Ayari, milieu offensif de 18 ans et grand artisan du succès des U19 Parisiens en Coupe Gambardella ainsi que de la qualification du club francilien en finale du Championnat de France U19. D’après Le Parisien, le jeune Titi va signer son premier contrat professionnel avec le PSG dans les prochains jours. Une nouvelle étape dans la carrière de celui qui a inscrit 19 réalisations et a délivré 12 passes décisives en 34 matchs joués toutes compétitions confondues chez les jeunes.