Ligue 1 : la ministre des Sports veut poursuivre la dissolution de groupes d’Ultras

La question des Ultras dans le football français fait grandement débat ces derniers jours. En effet, le ministre de l’Intérieur, Bruno Retailleau, mène une offensive contre plusieurs associations de supporters et cinq d’entre elles sont menacées. Ce qui a provoqué plusieurs protestations dans les stades de Ligue 1 et Ligue 2 ce week-end. Interrogée ce lundi en marge d’un déplacement dans le sud de la France, Marie Barsacq, la ministre des Sports, a confirmé la volonté du gouvernement de poursuivre la dissolution de groupes.

«Je suis pleinement mobilisée sur ce sujet tout comme mon collègue Bruno Retailleau. Pour nous, il est insupportable de voir des actes qui sont à la fois des banderoles ou des chants racistes, homophobes, insultants. Ça n’a pas sa place ! Un stade doit accueillir tout le monde, dans une ambiance festive. Et d’ailleurs, c’est tout l’enjeu des clubs de supporters qui sont là pour créer une ambiance dans les stades. Malheureusement, les faits de quelques-uns, parfois, nuisent à cette image. Et donc on est pleinement mobilisés sur le sujet», a-t-elle lâchée, dans des propos relayés par RMC.