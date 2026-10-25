AS Monaco - Lille OSC : les compositions officielles

Ce dimanche, on dispute la huitième journée de la Ligue 1 avec un duel de haut de tableau entre l’AS Monaco et le Lille OSC. À domicile, les Asémistes s’articulent dans un 4-2-3-1 avec Lukas Hradecky dans les cages derrière Vanderson, Sadibou Sané, Jordan Teze et Flavio Nazinho. Le milieu de terrain est assuré par Lamine Camara et Denis Zakaria avec Ansu Fati un cran plus haut. Devant, Paris Brunner est soutenu par Mamadou Coulibaly et Aleksandr Golovin.

La suite après cette publicité

De leur côté, les Dogues s’organisent dans un 4-3-3 avec Berke Özer qui officie comme dernier rempart. Devant lui, on retrouve Nathan Ngoy, Tanguy Nianzou, Alexsandro Ribeiro et Romain Perraud en défense. Nabil Bentaleb et Benjamin André composent l’entrejeu avec Ngal’ayel Mukau. Devant, Hakon Haraldsson est en attaque avec Ethan Mbappé et Soriba Diaoune à ses côtés.

Les compositions

AS Monaco :

Lille OSC :