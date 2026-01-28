Menu Rechercher
LOSC : opération réussie pour Hamza Igamane

Par Hanif Ben Berkane
Hamza Igamane @Maxppp

C’était la grosse mauvaise nouvelle du côté du LOSC et du Maroc ces dernières semaines. Blessé aux adducteurs juste avant la CAN, Hamza Igamane avait tenté une course contre-la-montre pour participer à la compétition continentale avec son pays, à domicile. De retour sur les terrains lors des phases à élimination directe, le buteur de 23 ans a été victime d’une autre blessure, plus grave, lors de la finale.

Quelques minutes après son entrée, Hamza Igamane a été touché au genou et s’est écroulé au sol laissant ses partenaires à 10 pendant les prolongations. Walid Regragui avait rapidement évoqué une possible rupture des ligaments croisés du genou. Une information confirmée par le LOSC dans la foulée il y a quelques jours. Il fallait donc se faire opérer pour le Marocain. Et son opération a eu lieu en début de semaine et elle s’est bien passée comme l’a montré le joueur sur son compte Instagram. Une nouvelle course contre-la-montre débute désormais pour espérer jouer le Mondial avec les Lions de l’Atlas.

