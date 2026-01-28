LOSC : opération réussie pour Hamza Igamane
C’était la grosse mauvaise nouvelle du côté du LOSC et du Maroc ces dernières semaines. Blessé aux adducteurs juste avant la CAN, Hamza Igamane avait tenté une course contre-la-montre pour participer à la compétition continentale avec son pays, à domicile. De retour sur les terrains lors des phases à élimination directe, le buteur de 23 ans a été victime d’une autre blessure, plus grave, lors de la finale.
Quelques minutes après son entrée, Hamza Igamane a été touché au genou et s’est écroulé au sol laissant ses partenaires à 10 pendant les prolongations. Walid Regragui avait rapidement évoqué une possible rupture des ligaments croisés du genou. Une information confirmée par le LOSC dans la foulée il y a quelques jours. Il fallait donc se faire opérer pour le Marocain. Et son opération a eu lieu en début de semaine et elle s’est bien passée comme l’a montré le joueur sur son compte Instagram. Une nouvelle course contre-la-montre débute désormais pour espérer jouer le Mondial avec les Lions de l’Atlas.
