Le Paris Saint-Germain n’est décidément pas verni. Après Khvicha Kvaratskhelia, Désiré Doué s’est lui aussi rompu les ligaments croisés du genou. Une blessure sérieuse qui va tenir l’ailier parisien éloigné des terrains durant de très longs mois. La saison de l’ancien Rennais est d’ores et déjà terminée, mais une question taraude les observateurs : Doué retrouvera-t-il son niveau lorsqu’il reprendra la compétition ? Chirurgien spécialiste du genou, Bertrand Sonnery-Cottet est l’un des pontes dans ce domaine. Souvent sollicité par les joueurs pour ce genre d’opération, le spécialiste s’est montré rassurant.

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« Malheureusement, c’est la blessure que tout le monde redoute. (…) Il va être indisponible longtemps, mais on a fait des progrès considérables et on est à peu près certains que les joueurs reprennent au même niveau. Il y a beaucoup moins de doutes qu’il y a longtemps, où certains joueurs ne reprenaient pas, y compris au foot. Les certitudes de reprendre au même niveau sont quasiment certaines. (…) Ce n’est plus une blessure qui est synonyme de fin de carrière. La moins bonne nouvelle, c’est sur la durée d’indisponibilité. Malheureusement, il y a eu un papier éloquent de l’UEFA sur les joueurs de Ligue des Champions qui montre que, quand les joueurs reprennent avant un délai de huit mois par rapport à la date chirurgicale, le taux de rechute sur le genou opéré ou de l’autre côté est de 20 %, donc il n’y a plus aucun club sérieux qui essaie d’anticiper ce retour. (…) Les statistiques, c’est huit, neuf mois pour retrouver la compétition. Si on fait reprendre les joueurs avant, le risque est considérable », a-t-il confié au micro de RMC. Doué reprendrait donc le chemin des terrains entre juillet et août 2027.