Menu Rechercher
Commenter 9
CAN

CAN 2025 : Sadio Mané meilleur joueur, Yassine Bounou meilleur gardien

Par Aurélien Macedo
1 min.
Sadio Mané @Maxppp
Sénégal 1-0 Maroc

Après le sacre du Sénégal contre le Maroc dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2025 (1-0, aux prolongations), les meilleurs joueurs de la compétition ont reçu leurs récompenses individuelles. Finaliste malheureux, le Maroc a bénéficié de nombreuses récompenses.

La suite après cette publicité
beIN SPORTS
[📺LIVE] 🏆🌍 #CAN2025
🇸🇳 Sadio Mané est élu meilleur joueur de la CAN 2025 !

#beINCAN2025 #SENMAR
Voir sur X

Alors qu’Achraf Hakimi a remporté le prix du fair-play, le gardien Yassine Bounou a été élu meilleur portier. Brahim Díaz a été sacré meilleur buteur avec cinq buts. Enfin, la star du Sénégal, Sadio Mané, a obtenu le titre de meilleur joueur de la compétition.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

CAN
Maroc
Sénégal
Sadio Mané
Yassine Bounou
Brahim Díaz

En savoir plus sur

CAN Coupe d'Afrique des Nations
Maroc Flag Maroc
Sénégal Flag Sénégal
Sadio Mané Sadio Mané
Yassine Bounou Yassine Bounou
Brahim Díaz Brahim Díaz
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier