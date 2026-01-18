CAN 2025 : Sadio Mané meilleur joueur, Yassine Bounou meilleur gardien

Après le sacre du Sénégal contre le Maroc dans cette Coupe d’Afrique des Nations 2025 (1-0, aux prolongations), les meilleurs joueurs de la compétition ont reçu leurs récompenses individuelles. Finaliste malheureux, le Maroc a bénéficié de nombreuses récompenses.

Alors qu’Achraf Hakimi a remporté le prix du fair-play, le gardien Yassine Bounou a été élu meilleur portier. Brahim Díaz a été sacré meilleur buteur avec cinq buts. Enfin, la star du Sénégal, Sadio Mané, a obtenu le titre de meilleur joueur de la compétition.