PSG : les stadiers de l’OM ont demandé des autographes à Ferran Torres

Le Paris Saint-Germain a encore pu compter sur Ferran Torres pour faire la différence face à l’Olympique de Marseille. Entré à la 59e minute au Vélodrome, l’attaquant espagnol n’a eu besoin que de sept minutes pour ouvrir le score et confirmer son incroyable efficacité depuis son arrivée dans la capitale. Avec déjà 7 buts inscrits sur ses 7 premiers tirs cadrés en compétition officielle avec le PSG, l’Espagnol s’impose de plus en plus comme une arme majeure de Luis Enrique.

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Même les stadiers de l'OM demandent des autographes à Ferran Torres. 😅 pic.twitter.com/6y9kSWSHVK — L1+ (@ligue1plus) September 20, 2026

Et son passage au Vélodrome ne s’est visiblement pas limité à sa prestation sur le terrain. Comme l’a relevé Ligue 1+, même les stadiers de l’OM ont profité de la présence de l’international espagnol pour lui demander des autographes. Une scène plutôt insolite après un Classique remporté par le PSG (1-2), qui illustre encore un peu plus la cote prise par Ferran Torres depuis son arrivée à Paris.