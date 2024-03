TFC-OL : Alexandre Lacazette sort à la pause

Le leader providentiel de l’OL. Absent les deux dernières semaines, l’absence d’Alexandre Lacazette s’est fait ressentir. Légèrement touché durant sa période d’indisponibilité, l’ancien attaquant d’Arsenal en a profité pour célébrer la naissance de son troisième enfant. Requinqué, le buteur de 32 ans était attendu au tournant ce vendredi sur la pelouse de Toulouse.

Et le joueur formé à l’OL n’a pas déçu. Très présent dans le jeu des visiteurs, c’est Lacazette qui a ouvert le score en faisant parler son opportunisme et son sang-froid face au but à la 32e minute. Malgré cette première période convaincante, le numéro 10 de Lyon a pourtant dû céder sa place à la pause. En effet, malade, Lacazette a été remplacé par Gift Orban. Décevant depuis son arrivée entre Saône et Rhône, l’attaquant nigérian est attendu au tournant !