Réseaux sociaux, nourriture, vêtements : les strictes interdictions imposées par Vladimir Petkovic à l’Algérie pendant la Coupe du Monde 2026

En 2014, l’Algérie a connu la fameuse méthode Vahid Halilhodžić. Avec sa poigne légendaire, le Bosnien avait imposé un régime militaire à ses troupes, dont il a su tirer le meilleur. Avec lui, les Fennecs ont atteint les 1/8e de finales du tournoi et ont très sérieusement fait trembler l’Allemagne avant de prendre la porte. Critiqué par une bonne partie de la presse algérienne avant le tournoi, Coach Vahid a finalement retourné l’opinion en sa faveur. Le peuple et une bonne partie des médias l’avaient supplié de rester à la tête des Verts. Depuis, l’équipe nationale a connu bien des entraîneurs. Christian Gourcuff a eu une approche différente de son prédécesseur tout en faisant preuve d’exigence et de fermeté.

La suite après cette publicité

Des règles strictes à respecter

Milovan Rajevac, Georges Leekens, Lucas Alcaraz, Rabah Madjer ou encore Djamel Belmadi, qui a su créer une relation de grand frère avec ses joueurs, ont tous apporté leur style et leurs méthodes. En poste depuis 2024, Vladimir Petkovic (62 ans) en fait de même. Le natif de Sarajevo a les pleins pouvoirs et ne se prive pas pour mettre en place des règles de vie assez strictes au sein de son groupe. Celles-ci sont détaillées par nos confrères de Compétition. Le média sportif algérien explique ainsi qu’il a expliqué la « méthode Vlad » lors d’une réunion organisée au centre d’entraînement de Sidi Moussa avant la Coupe du Monde 2026. Il s’agit d’un code de conduite à respecter scrupuleusement durant le séjour aux États-Unis, aussi bien à Kansas City qu’à San Francisco.

La suite après cette publicité

Compétition explique qu’il s’articule « autour de piliers fondamentaux : sanction immédiate en cas d’écart de comportement, absence totale de traitement de faveur et refus de tout passe-droit. » Ainsi, on apprend notamment que Petkovic contrôle la communication de son équipe. Il est inflexible là-dessus, lui qui a demandé à ses hommes et à la délégation algérienne plus largement de ne rien faire fuiter concernant la vie du groupe. Il était donc furieux quand des informations sur la blessure de Mohammed Amoura sont parues dans la presse. Il a bien essayé de noyer le poisson pour ne pas donner d’informations à la Jordanie, mais il n’a pas du tout apprécié ces fuites. Petkovic veut garder la main sur son groupe et tout ce qui peut le concerner.

Plusieurs interdictions pour les Fennecs

C’est aussi pour cette raison qu’il a restreint l’accès aux réseaux sociaux pour ses joueurs. « Ils ont l’interdiction absolue de publier des images des coulisses de la vie du groupe, des détails concernant l’hôtel ou des informations tactiques sur Instagram, TikTok ou toute autre plateforme. D’ailleurs, les téléphones et les tablettes sont interdits durant les repas collectifs, les réunions et même les séances de soins, afin de préserver la concentration », ont révélé nos confrères. Il en va de même pour tout ce qui concerne le marketing. Le sélectionneur interdit à ses joueurs de porter des vêtements ou des accessoires d’une marque différente du sponsor de la FAF, mais également de commander de la nourriture en dehors de l’hôtel de la sélection. Chaque menu est validé par le staff médical avant d’être préparé et pris tous ensemble obligatoirement. Le coach ne veut pas d’écart à ce niveau-là.

La suite après cette publicité

Il ne veut pas de passe-droit non plus. Tout le monde, peu importe son âge, son expérience ou son statut, est logé à la même enseigne. Ainsi, « l’attribution des chambres et des services est standardisée afin d’éviter toute jalousie au sein de la sélection nationale », rapporte Compétition. Pour le moment, tout le monde semble respecter ces règles strictes. Ibrahim Maza et Ramiz Zerrouki se sont toutefois fait taper sur les doigts puisqu’ils avaient été aperçus en trottinettes électriques dans les rues de Lawrence à Kansas City. Petkovic les a réprimandés tout comme la FAF, qui n’a pas apprécié cette initiative d’autant que les joueurs auraient pu se blesser. Mais le coach ne leur en a pas tenu rigueur et a préféré que cet incident serve d’exemple à tous sans forcément les punir. Il veut que tout le monde soit concerné. Après la défaite face à l’Argentine et la victoire face à la Jordanie, les Verts joueront pour le deuxième place du groupe dimanche face à l’Autriche.