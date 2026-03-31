Italie : le président de la fédération fait une annonce sur Gattuso

L’Italie ne disputera pas la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis. Éliminée par la Bosnie aux tirs au but (1-1, 4 tab 1), la Nazionale s’apprête à vivre des mois très difficiles. Sélectionneur de l’équipe, Gennaro Gattuso sera-t-il maintenu à son poste ? L’intéressé a fait savoir que son cas était loin d’être important. Cependant, le président de la fédération italienne, Gabriele Gravina, a fait savoir qu’il avait demandé à l’ancien coach de l’OM de rester.

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«L’état d’esprit est évident. Surtout vu la manière dont le résultat s’est dessiné. Félicitations aux garçons. Je regrette que beaucoup n’aient pas pu apprécier l’ambiance que nous avons vécue avec eux ces derniers mois, grâce à leur détermination et à leur fierté de faire plaisir à nos supporters. Félicitations à Gattuso. C’est un grand entraîneur. Il y a eu des malentendus concernant l’avenir. Je lui ai demandé, ainsi qu’à Buffon, de rester. Cette défaite survient à un moment où l’entente est excellente. Vous avez tous vu le match. Il n’y a pas grand-chose à ajouter. Gattuso a qualifié les joueurs d’héroïques. Ils ont donné tout ce qu’ils pouvaient donner. Il y a plusieurs évaluations à faire. Je soutiens à 100 % l’aspect technique. L’aspect politique, en revanche, relève du Conseil fédéral que j’ai convoqué pour la semaine prochaine. Nous procéderons à des évaluations en interne. Je comprends la demande de démission. Je suis habitué à cet exercice, mais les évaluations relèvent de plein droit du Conseil fédéral, comme le prévoient les règles», a-t-il confié en conférence de presse.