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Coupe du Monde

CdM 2026, EdF : Kylian Mbappé vers la MLS ?

Par Tom Courel
1 min.
Kylian Mbappé avec la France @Maxppp

L’équipe de France s’apprête à défier l’Irak, lundi à 23h00, pour son deuxième match de groupes à la Coupe du Monde 2026. Après un premier duel réussi contre le Sénégal (3-1), les coéquipiers de Kylian Mbappé devront donc confirmer face à une autre sélection sur le sol américain. Présent en conférence de presse ce dimanche, en compagnie de Didier Deschamps, le capitaine des Bleus a d’ailleurs évoqué le championnat états-unien : la MLS.

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« Je ne pense pas forcément à être coach, je suis juste un amoureux du jeu, j’aime comprendre les moindres détails et apprendre. Les USA ont une culture différente de la nôtre. J’ai toujours aimé cette culture où l’ambition est sans limites. Si je viendrais ici avant la fin de ma carrière ? Peut-être, je ne sais pas. David (Beckham) m’en parle donc peut-être ». Pour le moment, le vainqueur du Mondial 2018 est encore sous la tunique du Real Madrid, mais on ne sait pas de quoi est fait l’avenir…

Pub. le - MAJ le
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