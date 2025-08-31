Mikayil Faye va quitter Rennes !

Une carrière peut rapidement basculer. Arrivé l’été dernier à Rennees avec le statut de grand espoir du football sénégalais, le défenseur central Mikayil Faye était promis à un grand avenir en Ligue 1. Après une saison d’adaptation, son coach Habib Beye semblait compter sur lui pour ce nouvel exercice en L1. Mais après un retard, il a été écarté par son coach lors de la première journée de Ligue 1.

Et il ne portera visiblement plus les couloirs du Stade Rennais. Selon les informations de Sky Italia, le promu Cremonese, qui vient de boucler les arrivées de Faris Moumbagna et Jamie Vardy, est tout proche de récupérer l’international sénégalais. Les négociations sont à un stade avancé pour un prêt avec option d’achat et il ne reste que des détails à régler. Le joueur a déjà donné son accord.