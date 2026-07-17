Mercato : personne ne veut de Rafael Leão !

La fin de l’aventure entre Rafael Leão et l’AC Milan semblait pourtant écrite. Fin mai, l’international portugais (49 sélections) s’était montré particulièrement clair dans un entretien accordé à Sport TV. « Je pense que, personnellement, j’ai déjà donné tout ce que j’avais à Milan. C’est un club qui m’a beaucoup aidé à grandir, qui m’a soutenu dans les moments difficiles, et heureusement, j’ai aussi réussi à inscrire mon nom dans l’histoire. Tout le monde a des rêves et ambitionne d’avoir un nouveau défi dans un nouveau championnat. Et si cela se produit, je serai très heureux et également accompli car j’ai fait mon travail à Milan », expliquait-il, laissant entendre qu’après sept saisons sous le maillot rossonero, il était temps de tourner la page.

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Malgré cette volonté affichée juste avant la Coupe du Monde et qui avait eu de quoi surprendre, l’AC Milan n’entendait pas le brader et espérait récupérer entre 60 et 70 millions d’euros, tout en gardant l’espoir de le convaincre de rester. Dans les semaines qui ont suivi, la presse italienne a rapidement associé son nom à plusieurs grands clubs européens. Le FC Barcelone, Manchester United, Tottenham ou encore plusieurs formations saoudiennes étaient régulièrement annoncés sur les traces de l’ailier portugais.

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Pas vraiment d’intérêt pour Leão

De quoi laisser penser qu’une bataille allait rapidement s’engager pour recruter l’un des joueurs les plus talentueux de Serie A. Mais la réalité est bien moins emballante. D’après les informations de Marca, Rafael Leão ne suscite aujourd’hui aucun intérêt concret en Espagne, en Angleterre ou en Arabie saoudite. Les rumeurs évoquant des offensives des plus grands clubs européens seraient donc largement exagérées, aucun d’entre eux n’ayant réellement avancé sur le dossier à ce stade du mercato, ni vraiment considéré le Portugais de 27 ans comme une réelle option offensive.

Toujours selon le quotidien espagnol, les seuls clubs ayant manifesté un véritable intérêt sont… des formations turques. Un scénario loin des ambitions affichées par le Portugais, qui rêvait d’un nouveau défi au plus haut niveau européen et qui ne cesse de draguer ouvertement la Premier League. À quelques semaines de la fin du mercato, Rafael Leão pourrait ainsi se retrouver dans une situation inattendue : sans véritable prétendant capable de répondre aux exigences sportives et financières du joueur et aux attentes financières des Rossoneri, l’ancien Lillois pourrait être contraint de rester une saison de plus en Italie.