Menu Rechercher
Commenter 1
Officiel Éliminatoires CAN

Sénégal : blessé, Moussa Niakhaté quitte le rassemblement

Par Josué Cassé
1 min.
Moussa Niakhate @Maxppp

Coup dur pour le Sénégal et Moussa Niakhaté. Blessé, le défenseur de 30 ans a passé une IRM ce jeudi matin à Marseille afin d’évaluer la nature de sa blessure. Après les examens, le sélectionneur du Sénégal, Patrick Vieira, a finalement décidé de libérer le défenseur, qui ne pourra donc pas participer au prochain rendez-vous des Lions de la Teranga. Niakhaté est ainsi forfait pour Sénégal-Comores, prévu le 4 octobre au stade Vélodrome, et va retrouver son club afin de poursuivre sa prise en charge médicale.

La suite après cette publicité

« Notre joueur Moussa Niakhaté, blessé, a passé une IRM ce matin à Marseille. Après les examens, Patrick Vieira a décidé de le libérer. Le défenseur est donc forfait pour Sénégal–Comores, prévu le 4 octobre au Vélodrome, et rejoint son club pour poursuivre sa prise en charge médicale. La FSF lui souhaite un prompt rétablissement », a précisé la Fédération sénégalaise de football.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (1)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Éliminatoires CAN
Sénégal
Moussa Niakhaté

En savoir plus sur

Éliminatoires CAN Éliminatoires Coupe d'Afrique des Nations
Sénégal Flag Sénégal
Moussa Niakhaté Moussa Niakhaté
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier