Sénégal : blessé, Moussa Niakhaté quitte le rassemblement

Coup dur pour le Sénégal et Moussa Niakhaté. Blessé, le défenseur de 30 ans a passé une IRM ce jeudi matin à Marseille afin d’évaluer la nature de sa blessure. Après les examens, le sélectionneur du Sénégal, Patrick Vieira, a finalement décidé de libérer le défenseur, qui ne pourra donc pas participer au prochain rendez-vous des Lions de la Teranga. Niakhaté est ainsi forfait pour Sénégal-Comores, prévu le 4 octobre au stade Vélodrome, et va retrouver son club afin de poursuivre sa prise en charge médicale.

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Notre joueur Moussa Niakhaté, blessé, a passé une IRM ce matin à Marseille. Après les examens, Patrick Vieira a décidé de le libérer. Le défenseur est donc forfait pour Sénégal–Comores, prévu le 4 octobre au Vélodrome, et rejoint son club pour poursuivre sa prise en charge… pic.twitter.com/5BQ3pwpDdw — Equipe du Sénégal (@GaindeYi) October 1, 2026

« Notre joueur Moussa Niakhaté, blessé, a passé une IRM ce matin à Marseille. Après les examens, Patrick Vieira a décidé de le libérer. Le défenseur est donc forfait pour Sénégal–Comores, prévu le 4 octobre au Vélodrome, et rejoint son club pour poursuivre sa prise en charge médicale. La FSF lui souhaite un prompt rétablissement », a précisé la Fédération sénégalaise de football.