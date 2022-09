Polémique Galtier : le PSG va changer ses habitudes pour Marquinhos

La suite après cette publicité

Le PSG et Christophe Galtier se seraient bien passés de cette polémique après les propos ironiques de l'entraîneur parisien en conférence de presse sur les voyages «en char à voile» de son équipe. La tension ne baisse pas, surtout après les différentes réactions politiques. Si Galtier a fait amende honorable, assurant qu'il s'agissait d'un brin d'humour, Marquinhos est lui allé plus loin.

D'après le capitaine parisien, qui était en zone mixte après la victoire du PSG sur la Juventus en Ligue des Champions, le club de la capitale va changer ses habitudes. «La polémique sur les voyages en avion ? Le club est en train de discuter, laissons faire ceux qui s'en occupent. Nous on n'a pas de souci, si c'est pour le bien de l'écologie, on a déjà pris le train, au Japon, en sélection aussi. Si c'est mieux pour la planète, on va le faire», assure-t-il. Dont acte.