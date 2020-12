Serie A : Rome et Sassuolo se neutralisent, Parme et Benevento aussi

La gifle reçue à Naples (4-0) a laissé des traces à Rome. Dans son stade olympique, la Louve, encore installée en 3-4-2-1, a longtemps donné l'impression de gâcher ses talents offensifs en les forçant à défendre face à Sassuolo, à l'occasion de la 10e journée de Serie A. Leonardo Spinazzola, obligé de faire l'essuie-glace, a attendu la fin du premier acte pour débouler aux avant-postes. Alors que la lourdeur d'Edin Dzeko a été criante dans ce système basé sur les contres. C'est d'ailleurs en voulant défendre sur une phase de transition des Neroverdi, que Pedro, élément romain le plus intéressant jusque-là, a écopé d'un second jaune synonyme d'exclusion (40e). Ce qui a, de manière surprenante, libéré les locaux. Marlon - bien décidé à jouer (au mieux) latéralement - s'est troué, Edin Dzeko a gauchement recherché Lorenzo Pellegrini, qui n'en a rien a fait... Le ballon a ensuite glissé par un heureux hasard sur Henrikh Mkhitaryan qui a marqué un but finalement refusé pour une faute au départ de Dzeko (45e+2).

Après la pause, Rome a profité de la timide domination de Sassuolo (privé de Francesco Caputo) pour se projeter rapidement. Une configuration qui a permis à Spinazzola de s'illustrer, en faisant de Pedro Obiang sa chose, notamment. En feu, le natif de Foligno a encore débordé à gauche et centré fort devant le but sur Dzeko, qui a dévié le cuir sur le poteau (60e). Le Bosnien a ensuite manqué son crochet face à Marlon (73e), puis le cadre dans la foulée. Roberto De Zerbi a alors pris les choses en main en faisant entrer Lukas Haraslin et Hamed Traore. Le premier a marqué sur une passe du second sur sa première action, finalement invalidée pour une position de hors-jeu. En fin de match, Lorenzo Pellegrini est, lui, sorti blessé (82e). Avec ce nul, les deux équipes restent au contact du groupe de tête. Dans l'autre partie, loin d'être spectaculaire, entre Parme et Benevento au stadio Ennio-Tardini, c'est Gianluca Lapadula qui s'est procuré les meilleurs actions (37e, 78e), sans trouver la faille. Les locaux sont seizièmes, les visiteurs treizièmes.

Le classement de la Serie A

Les résultats des matches de 15 heures :

Roma 0 - 0 Sassuolo

Parme 0 - 0 Benevento

*Le troisième match de 15h entre l'Udinese et l'Atalanta a lui été reporté.