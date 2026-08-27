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Jordan Veretout ouvre la porte à la Ligue 1 mais…

Par Maxime Barbaud
1 min.
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Jordan Veretout a quitté l’OL et la Ligue 1 il y a un an. Désormais, le milieu de terrain évolue au Qatar, sous le maillot d’Al-Sadd où il est encore sous contrat pour une saison. Cette expérience semble lui plaire et l’ancien Marseillais se verrait bien prolonger un peu l’aventure.

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« Je ne ferme pas la porte (à la Ligue 1), maintenant je me sens très bien ici. Le cadre de vie est extraordinaire, le championnat est un beau championnat aussi, explique le joueur de 33 ans à RMC. J’espère pouvoir faire quelques années encore au Qatar. Je ne ferme pas la porte et s’il doit y avoir un retour l’année prochaine en Europe, on écoutera les propositions. »

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