Liga : Girona s’impose à Majorque, Alavés et Oviedo se neutralisent

Axel Witsel @Maxppp
terminé - 18:30 Alavés 1 Oviedo 1
terminé - 18:30 Majorque 1 Girona 2

Girona (18e) lançait son année 2026 à Majorque (14e) pour le compte de la 18e journée de Liga. Sans Ounahi, blessé avec le Maroc à la CAN, les Catalans ont pris le meilleur sur leurs adversaires en s’imposant à Son Moix (1-2), grâce à des buts de Viktor Tsigankov (25e) et Vladyslav Venat (63e). Vedat Muriqi a tenté de relancer les espoirs des locaux (90e+1, 1-2), en vain. Une victoire qui permet à Girona de monter à la 16e place du classement de cette Liga, juste derrière Majorque, qui a reculé d’une place.

Série en cours

Majorque
N
D
V
N
V
Girona
D
V
D
D
N

Dans l’autre match à 18h30, le Deportivo Alavés (15e) et le Real Oviedo (20e) se sont quittés sur un score de parité (1-1). Lucas Boye (69e) - sur coup franc - a répondu à Federico Vinas (56e) au Stade de Mendizorroza. Au classement, Alavés monte à la 13e position.

