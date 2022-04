Classique, OM : « franchement, il n'y aura aucun impact, même s'ils prennent une fessée »

Après sa probante qualification pour les demi-finales de la Conference League, l'Olympique de Marseille se déplace à Paris pour affronter le PSG ce dimanche. Mais ce match a-t-il encore déchaîne-t-il encore les foules ? Pour Fabrice Lamperti, journaliste à La Provence, c'est le cas. « L'ambiance au tour d'un Classico sera toujours la même. Elle sera évidemment toujours aussi chaude et le match de dimanche ne dérogera pas à cette règle qui s'étire dans le temps. Le PSG a beaucoup d'avance, l'OM est deuxième, elle joue sa qualification en Ligue des Champions et c'est tout sauf anecdotique. Entre la rivalité qu'il peut y avoir entre les deux clubs, les supporters et le fait que sportivement il y a un vrai enjeu, notamment pour l'OM, ce sera forcément un match attendu et qui ne perd pas de sa superbe », nous explique-t-il. Mais est-ce l'avis des autres suiveurs de l'OM ?

La suite après cette publicité

Pas vraiment. « Le match n'est pas autant attendu... Pour les années passent et plus l'engouement autour de ce Classique s'estompe. Il y a d'autres rivalités naissantes pour l'OM comme l'OL, comme Nice. Celle avec le PSG reste un gros match, mais je ne suis pas persuadé que ça soit le match le plus important. Le contexte pèse aussi, surtout après une qualification européenne alors que l'OM est en course pour la deuxième place. Le match est pour moi au second plan », détaille Karim Attab, qui s'époumone sur les matches de l'OM pour Maritima, bientôt suivi dans son analyse par Bruno Blanzat, qui comment l'OM pour France Bleu Provence : « je n'ai pas l'impression qu'on l'attend comme d'habitude. C'est un match à l'extérieur, sans supporters et la Coupe d'Europe mange le cerveau des fans actuellement. Elle occupe une bonne place. Il y a aussi douze points d'écart entre les deux. On regarde plus Rennes, c'est ce que pensent les supporters. Ils seront heureux en cas de victoire évidemment ».

L'OM peut le faire, mais...

Mais l'Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli, solide deuxième de Ligue 1, a-t-il des chances de l'emporter au Parc ? « Je pense que l'OM peut faire un coup et gagner, même si le Paris SG reste le favori de cette rencontre. Il y a quelques semaines, je pensais qu'il y aurait une démobilisation plus forte du PSG après l'élimination en Ligue des Champions. On a vu, notamment à Clermont, que Paris était encore là, que leurs trois attaquants de devant son presque libérés. Neymar revient bien et Mbappé est en très grande forme. C'est un PSG assez costaud et surtout qui sait qu'ils seront jugés sur cette rencontre qui est le dernier grand défi de cette saison. Les supporters parisiens vont rester silencieux, mais il y aura une ambiance particulière et l'envie de freiner l'OM dans la course à la deuxième place et battre l'OM. Paris va jouer le jeu à fond et il reste au-dessus de l'OM. Je garde une vraie curiosité sur ce match parce que l'OM à l'extérieur, c'est solide. Sampaoli est dans une période où il a la main sur son équipe, tout lui réussit, il fait les bons choix. Je pense qu'il est capable de trouver la parade face au PSG. Marseille n'est pas deuxième par hasard. Avec un style de jeu propre à Sampaoli, bien organisé, en jouant à leur façon assez haut, Paris sera surprise. Même au Parc Sampaoli voudra attaquer. Il ne fera pas de bloc bas. Je suis très curieux de voir comment va jouer l'OM et je pense qu'ils peuvent inquiéter l'OM », admet Florent Germain, la voix qui officie sur RMC.

Stanislas Touchot, le journaliste de l'AFP qui suit le club phocéen, ne voit pas l'OM l'emporter : « bien sûr qu'ils peuvent gagner, mais personnellement, je ne pense pas qu'ils gagneront. Je pense que même si Paris est, par moment, une équipe fainéante et égoïste, ils ont quand même quelques rendez-vous dans l'année et celui-ci en fait partie. Je pense qu'ils voudront le jouer et Mbappé, s'il part, et je pense qu'il partira, sera dans une logique de faire un petit cadeau d'adieu. Je pense que Paris reste au-dessus et favori. Ceci dit, le corollaire à ce que je viens de dire et à ce qu'on a vu récemment, c'est que c'est une équipe fragile et qu'il y a moyen de l'embrouiller et de lui faire faire n'importe quoi. Il faut essayer, un petit match nul, un partout. Mais si ça se passe bien et que Mbappé prend les choses en main, je ne suis pas très optimiste ».

Quel impact sur la fin de saison en cas de fessée ?

Depuis quelque temps, Paris enchaîne les victoires avec un paquet de buts marqués. Est-ce que si l'OM prend une valise, cela peut faire dérailler la machine de Jorge Sampaoli ? « C'est difficile à dire. Je ne pense pas que l'impact soit énorme parce que l'OM réussit une saison assez énorme, qu'ils ont l'air costauds mentalement. Je ne les vois pas s'effondrer si près de l'arrivée finale. On peut se poser la question, en revanche, s'ils ne vont pas chuter physiquement, surtout après la qualification en Coupe d'Europe. Je ne les vois pas s'effondrer mentalement s'ils perdent largement. C'est déjà arrivé par le passé avec un 4-0. Une grosse défaite n'enlèverait rien à ce qu'ils ont fait jusqu'à présent et je ne pense pas que cela entamerait leur confiance. Ils se sont donné de l'air en battant facilement Montpellier. Je ne crois pas en la théorie des dommages collatéraux en cas de grosse défaite », imagine Fabrice Lamperti. Plutôt le même son de cloche chez Karim Attab.

« Une grosse défaite au Parc aurait, selon moi, un impact mesuré. Je compare cela avec ce qu'il s'est passé au Classico en Espagne où le Real a été battu 4-0 par le FC Barcelone. Au final, vu qu'ils vont être champions et qu'ils sont qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions, c'est une défaite de prestige, mais j'ai l'impression que les supporters sont passés à autre chose. Je pense sincèrement que si l'OM se qualifie pour la Ligue des Champions et gagne la Conference League, qu'ils en prennent quatre ou cinq, ce ne sera pas le plus grave dans la saison de l'OM, même s'il faut éviter de prendre une rouste au Parc », nous avance-t-il.

Ils sont tous d'accord

C'est le même son de cloche chez tous les suiveurs de l'OM. « L'impact en cas de grosse défaite, je ne suis pas pessimiste. Il ne faut pas en prendre six parce que le niveau de l'OM ce n'est pas cela. S'ils perdent trois-zéro, ils passeront vite à autre chose. Ils ont une fin de saison excitante et qui ne se joue pas autour de ce match. S'ils prennent un point, c'est bien, s'ils en prennent trois, c'est super, s'ils en prennent zéro, il reste des journées de championnat. Il y a aussi la Coupe d'Europe. Il n'y a pas de raison qu'une défaite, qui est devenue une défaite un peu récurrente, mette tout à terre. Ils font saison sérieuse et cohérente, ils savent ce qu'ils font et où ils vont, je pense qu'ils savent qu'une grosse défaite contre une grosse équipe ça peut arriver. Donc je n'ai pas d'inquiétude particulière sauf énorme accident et encore... », analyse Stanislas Touchot, rejoint par Florent Germain.

« Une grosse défaite, je ne suis pas sûr que les Marseillais y pensent vraiment. L'OM essayera d'être protagoniste, il prendra des risques. On l'a vu à l'aller où il y a eu des situations de un contre un notamment entre Mbappé et Saliba. Il y aura des espaces donc Marseille peut prendre des buts. Ce sera quasiment sans conséquence s'il y a défaite et quelques buts encaissés. L'OM c'est plus qu'une dynamique. J'ai l'impression que Sampaoli a retrouvé un groupe, un enthousiasme, une solidarité dans le vestiaire. Les matches s'enchaînent tellement, qu'on basculera direct sur OM-Nantes. La conséquence elle sera simplement sur le championnat, qui est très serré. Envisager une grande défaite, ou un grand score, ça peut arriver. L'OM se ferait chambrer, mais ça montrera surtout le gap et on le sait déjà, c'est plus triste pour Paris que pour Marseille parce que c'est l'histoire triste de ce championnat qui est souvent plié avant la fin. On attendrait ce match avec un peu plus d'engouement si l'OM avait trois ou quatre points de retard, mais c'est peut-être à l'OM d'avoir des regrets. Vu le nombre de points perdus par l'OM au Vélodrome, on se dit que l'OM aurait pu arriver dans la capitale avec un petit plus d'enjeux, mais on ne va pas refaire l'histoire », suppose-t-il.

Enfin, qu'en pense le journaliste de Radio France ? « Quel impact en cas de grosse défaite ? Franchement, il n'y aura aucun impact, même s'ils prennent une fessée. J'ai interrogé un supporter cette semaine et il me disait : "une fessée ce serait trois, quatre buts". Je ne pense que ça ne changera rien parce que l'OM ne joue pas le titre, ils visent la deuxième place. Même s'il y a une grosse défaite, ils seront encore deuxièmes et ils garderont leur destin entre leur main, c'est très intéressant. Je ne pense pas que cela puisse casser la dynamique. Il y a des ressorts dans cette équipe et ils rejoueront trois jours après, ce n'est pas comme s'il y avait longtemps à attendre. Je ne me fais aucun souci là-dessus », conclut Bruno Blanzat. Voilà, vous l'aurez compris, cette rencontre a, pour l'OM, tout d'un match bonus !

Pour le Classico et en exclusivité, créez votre compte Parions Sport en ligne dès aujourd'hui pour profiter du bonus de bienvenue jusqu’à 200€ offert et 10€ de freebet sans dépôt avec le code FML1.