Ligue 1
Toulouse annonce la venue de Jens Berthel Askou
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@Maxppp
Le suspense n’aura pas duré longtemps, comme l’avait promis Olivier Cloarec ces derniers jours en conférence de presse. Toulouse a annoncé le nom de l’entraîneur qui succède à Carles Martínez Novell. Il s’agit du Danois Jens Berthel Askou, qui a donc été préféré à Olivier Pantaloni et Christophe Pélissier.
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Toulouse FC @ToulouseFC – 19:01
Le Toulouse Football Club est heureux d’annoncer la nomination de Jens Berthel Askou en tant qu’entraîneur des Violets 😈Voir sur X
Velkommen Coach 🤝🇩🇰
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Inconnu ou presque en France, le technicien de 43 ans a déjà bien bourlingué (Danemark, Îles Féroé, Suède, République tchèque). Il vient de quitter Motherwell en Ecosse où il était en poste depuis un an seulement. Le technicien a atteint la 4e place de la Scottish Premier League, et les demi-finales de la Coupe.
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