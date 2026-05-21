Toulouse annonce la venue de Jens Berthel Askou

Le suspense n’aura pas duré longtemps, comme l’avait promis Olivier Cloarec ces derniers jours en conférence de presse. Toulouse a annoncé le nom de l’entraîneur qui succède à Carles Martínez Novell. Il s’agit du Danois Jens Berthel Askou, qui a donc été préféré à Olivier Pantaloni et Christophe Pélissier.

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Inconnu ou presque en France, le technicien de 43 ans a déjà bien bourlingué (Danemark, Îles Féroé, Suède, République tchèque). Il vient de quitter Motherwell en Ecosse où il était en poste depuis un an seulement. Le technicien a atteint la 4e place de la Scottish Premier League, et les demi-finales de la Coupe.