Bordeaux va toucher entre 6 et 8 millions dans le transfert d’Emiliano Sala

Plus de 4 ans après le tragique accident d’avion ayant coûté la vie d’Emiliano Sala et du pilote David Andrew Ibbotson, le dossier suit son cours. Ce jeudi, les clubs du FC Nantes et de Cardiff City se retrouvaient ainsi pour une première audience devant le tribunal de commerce de Nantes afin de tenter de régler ce litige.

Indirectement concerné par cette affaire, Bordeaux devrait tout de même récupérer son dû lié au transfert du regretté joueur argentin en 2019. Selon France Bleu Gironde, le club au scapulaire devrait en effet toucher une somme estimée entre 6 et 8 millions d’euros, correspondant ainsi au pourcentage à la revente (50%) négocié en 2015. Cette somme devrait en partie permettre de réduire la dette de Bordeaux à Fortress.

