Lens a renversé Angers (5-2) après avoir été mené deux fois au score. Le grand artisan de ce succès est évidemment Abdallah Sima, auteur des cinq buts de son équipe. Ce quintuplé est même le premier en Ligue 1 depuis 2014 et celui de Carlos Eduardo. Le bonheur des uns fait le malheur des autres et la situation du SCO commence à sentir mauvais. Après cette lourde défaite les Angevins sont 17es du classement, à deux points du barragiste Strasbourg, et restent bloqués à deux victoires cette saison. Haris Belkebla a donc poussé un coup de gueule au micro de Ligue 1+ après la rencontre.

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« Les supporters sont derrière nous. Il y a eu des incompréhensions avant le match, mais rien de bien méchant, assure le capitaine, qui a échangé quelques mots avec des fans en tribune après le match. Ils attendent mieux de nous et c’est normal. On fait une première mi-temps avec de bonnes choses et on se tire une balle dans le pied. Nous leur avons donné les buts. On prend un score comme ça à domicile, je ne trouve pas les mots. » Son équipe doit très vite se remettre en question. « J’en ai marre de répéter les mêmes choses. On est au pied du mur. Il faut continuer à travailler, il n’y a que ça qui paye. On n’a pas le résultat aujourd’hui et c’est comme ça.

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