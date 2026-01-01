Le PSG veut tenter deux nouveaux coups à la Vitinha !

Ces dernières années, on peut dire que le PSG a complètement changé sa politique de recrutement. Sous l’impulsion de Nasser Al-Khelaïfi, qui avait donné les clés du camion à Luis Enrique, le club de la capitale avait décidé de mettre fin à son recrutement de joueurs stars. Désormais, le coach espagnol et son directeur sportif Luis Campos ont décidé de miser sur de jeunes joueurs à fort potentiel et qui ne sont pas encore confirmés.

Dans ce sens, via le réseau portugais de Luis Campos, le PSG avait notamment récupéré Vitinha, João Neves et Nuno Mendes. Quasiment quatre ans plus tard, l’arrivée des trois joueurs est bien plus qu’une réussite puisqu’ils sont parmi les meilleurs joueurs de l’effectif parisien. Et à en croire les informations de L’Équipe, le PSG espère bien réaliser deux coups similaires qui permettront d’assurer les futures années du club à deux postes très importants.

Le PSG veut deux pépites

D’après les informations du quotidien français, lors de ce mercato hivernal, le PSG veut déjà assurer l’été prochain et se penche sur deux joueurs du championnat portugais. Le premier évolue du côté du FC Porto et se nomme Albert Costa. Du haut de ses 22 ans, le latéral droit portugais s’est imposé en tant que titulaire chez le leader du championnat portugais (22 matches cette saison, 6 passes décisives). Il incarne une doublure parfaite pour Achraf Hakimi et un jeune à fort potentiel qui pourrait prendre la relève du Marocain dans les années à venir.

Le PSG souhaite également piocher du côté de Benfica prochainement. Le club de la capitale aimerait récupérer le tout jeune buteur portugais Anísio Cabral. Âgé de seulement 17 ans, l’international portugais U18 est considéré comme l’un des plus grands prospects du pays à son poste. Et son profil assez unique (explosif et doué techniquement malgré sa taille d’1m90) est très prisé par les recruteurs européens. Le PSG souhaite donc anticiper et le récupérer le plus tôt possible pour ne pas se faire doubler par la concurrence. Deux pistes séduisantes pour le PSG qui, si elles aboutissent, confirmeront le pont entre le PSG et le football portugais de ces dernières années. Et cela a été une réussite pour le moment…