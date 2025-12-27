Manchester City : la drôle de blague d’Erling Haaland à Gianluigi Donnarumma

Ce samedi, Manchester City a décroché une victoire précieuse sur le terrain de Nottingham Forest (1-2), grâce notamment à une performance exceptionnelle de Rayan Cherki, auteur d’un but et d’une passe décisive. Après la rencontre, l’ambiance du vestiaire a transpiré sur les réseaux sociaux, notamment avec une petite touche d’humour entre les joueurs.

Sur Instagram, Gianluigi Donnarumma a publié : « Noël 2025 : 3 points et un contrôle de poids réussi. À l’année prochaine, Citadins ! », en référence à la vigilance de Pep Guardiola sur la condition physique de ses joueurs. Erling Haaland n’a pas résisté à la tentation de taquiner son gardien en commentant : « tu peux manger maintenant, DonnaKebabRumma », reprenant avec humour le nom de son coéquipier. Une interaction qui témoigne de la bonne humeur et de la cohésion au sein du groupe mancunien.