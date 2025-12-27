Menu Rechercher
Manchester City : la drôle de blague d’Erling Haaland à Gianluigi Donnarumma

Par Allan Brevi
1 min.
Gianluigi Donnarumma avec Erling Haaland @Maxppp
Nottingham 1-2 Man City

Ce samedi, Manchester City a décroché une victoire précieuse sur le terrain de Nottingham Forest (1-2), grâce notamment à une performance exceptionnelle de Rayan Cherki, auteur d’un but et d’une passe décisive. Après la rencontre, l’ambiance du vestiaire a transpiré sur les réseaux sociaux, notamment avec une petite touche d’humour entre les joueurs.

𝐄 🇧🇻
Haaland gives Donnarumma a new nickname every week 😭
Sur Instagram, Gianluigi Donnarumma a publié : « Noël 2025 : 3 points et un contrôle de poids réussi. À l’année prochaine, Citadins ! », en référence à la vigilance de Pep Guardiola sur la condition physique de ses joueurs. Erling Haaland n’a pas résisté à la tentation de taquiner son gardien en commentant : « tu peux manger maintenant, DonnaKebabRumma », reprenant avec humour le nom de son coéquipier. Une interaction qui témoigne de la bonne humeur et de la cohésion au sein du groupe mancunien.

Premier League
Man City
Gianluigi Donnarumma
Erling Haaland

