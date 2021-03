La vraie Juventus est-elle enfin de retour ?

La suite après cette publicité

Au soir de la 24e journée de Serie A, après un match nul concédé sur la pelouse de l’Hellas Vérone (1-1), la Juventus pointait à la troisième place du classement, à dix longueurs du leader, l’Inter Milan. Dix jours après sa défaite en huitième de finale aller de Ligue des Champions contre Porto (1-2), la Vieille Dame affichait un pâle visage pour un nonuple champion d'Italie en titre. Souvent décriée pour un style de jeu loin d’être convaincant, la Juve n’a, par exemple, toujours pas occupé la tête du classement de Serie A depuis le début de la saison !

Un constat qui interpelle quand on sait que la saison dernière, les partenaires de Cristiano Ronaldo ont trusté la première marche du podium pendant 31 journées. Fini également l’état de grâce accordé à l’ancien séduisant milieu de terrain Andrea Pirlo. Promu coach de l’équipe A alors qu’il était censé poursuivre son apprentissage de coach avec les U23 bianconeri, le champion du monde 2006 a essuyé de nombreuses critiques. Et si le 3-0 infligé au FC Barcelone au Camp Nou en décembre dernier lui avait permis de regagner un peu de crédit, Pirlo n’a jamais fait l’unanimité, notamment après avoir réalisé le pire départ de la Juve en 10 ans.

Un succès contre la Lazio comme déclic ?

Le début d’année 2021 s’annonçait toutefois plus favorable avec une Supercoupe d’Italie glanée face au Napoli, une qualification pour la prochaine finale de la Coupe d’Italie (face à l’Atalanta) et un bon bilan en 12 matches de Serie A (9 victoires, 2 défaites, 1 nul). Jusqu’à cet épisode contre l’Hellas. Sans oublier ses revers importants en championnat contre l’Inter (0-2) et le Napoli (1-0). Bref, le constat d’ensemble n’avait rien de bon et les craintes avant le huitième de finale retour de Ligue des Champions contre Porto étaient plus que jamais de mise. Et pourtant, les sourires ont refait leur apparition dans le Piémont.

Si la Juve entretient toujours des rapports très compliqués avec la coupe aux grandes oreilles, le retour à la compétition de Cristiano Ronaldo, le roi de la Ligue des Champions, sera forcément un atout. A noter également que Matthijs de Ligt et Giorgio Chiellini s’entraînent désormais avec le groupe. Deux autres bonnes nouvelles. Mais ce sont surtout les deux victoires consécutives acquises face à Spezia (3-0) et la Lazio (3-1) qui ont redonné de l’espoir aux observateurs turinois. « Juve, le retour », titre même la Gazzetta dello Sport dans ses pages intérieures. La raison ?

« La victoire contre la Lazio vaut bien plus pour moi que celle contre Spezia. On a vu une Juve différente, une Juve 'rock'. A savoir une équipe qui joue avec des rythmes élevés, de l’intensité, de l’agressivité. Tout cela malgré des joueurs recasés dans des rôles particuliers tels que Danilo qui, pour la première fois de sa carrière européenne, a joué comme milieu de terrain central. Et Alex Sandro a encore été aligné en tant que défenseur central. La Juve a beaucoup lutté au début, ils semblaient même un peu confus, puis ils ont trouvé un équilibre grâce au travail d'équipe », nous a confié l’un des spécialistes de la Vieille Dame de la Gazzetta dello Sport, Luca Bianchin.

La recette miracle enfin trouvée ?

Toujours troisièmes de Serie A à dix longueurs de l’Inter (les Piémontais encore un match en moins), les Turinois ont-ils enfin trouvé l’équation pour réaliser un spectaculaire retour en force en championnat ? « L’avenir en championnat dépend beaucoup de l'Inter, qui a désormais la Serie A entre ses mains, et de la continuité que la Juve pourra trouver. La saison est si spéciale (beaucoup de matches, très peu de séances d'entraînement, un nouvel entraîneur) qu'il n'a jamais été possible d'avoir des certitudes jusqu'à présent. Avant de mettre la Juve hors jeu dans la course au Scudetto, il faut encore attendre. Comme Morata l'a dit devant les caméras (lors du match contre la Lazio) : la Juve n'abandonne pas », ajoute Bianchin.

En attendant de voir si une remontada est possible sur le plan national, cette victoire contre la Lazio a, en tout cas, redonné espoir avant le huitième de finale retour contre Porto. « Juve, il y a une Ligue des Champions qui t’attend. L’histoire et l’orgueil méritent un autre final », écrit d’ailleurs La Repubblica. Alors que le club portugais déplore les blessures de Mbemba, Pepe et Corona, les observateurs italiens ont d’ailleurs déjà identifié la recette miracle pour atteindre les quarts de finale, que la Juve n’arrive plus à dépasser depuis la finale de 2017.

« C’est très bien les Bianconeri. C’est le chemin à suivre pour l’Europe. Les Bianconeri pataugeaient, l'équipe était désordonnée et confuse. (Hier), ce n'était pas le cas, au contraire. On a vu la meilleure Juventus de la saison, la plus convaincante et amusante. Un collectif où tout le monde a participé et collaboré. Le tout à un rythme élevé, pas comme dans le championnat italien. Un rythme qui est allé crescendo et qui a anéanti les hommes d’Inzaghi qui n'ont pas pu résister à l'agressivité de la Juve», a lancé le célèbre coach italien Arrigo Sacchi dans les colonnes de la Gazzetta, après le succès convaincant contre la Lazio. Porto est prévenu !